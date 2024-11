Si torna in campo dopo cinque giorni e lo si fa San Siro contro il Milan. L’Empoli arriva forte di una classifica importante ma c’è voglia di misurarsi contro i più forti avversari cercando un ulteriore gioia in questa stagione. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare con il 3-5-2 e con pochissime novità rispetto alla gara con l’Udinese. L’infermeria non restituisce di fatto nessuno se non una migliore condizione di Pezzella ed Anjorin. Proprio l’inglese potrebbe essere una “novità” di formazione, andando a mettersi dove era Cacace nell’ultimo match. Per il resto non ci attendiamo ulteriori ballottaggi. Saranno aggregati due ragazzi dalla Primavera: Bacci, Bembnista.

Gli indisponibili sono: Haas, De Sciglio, Fazzini, Grassi, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Brancolini.

Mister D’Aversa non fa drammi per le tante assenze ed in modo molto determinato evidenzia come dai suoi domani vuole una prova importante, atta a mettere in difficoltà le caratteristiche del Milan.

Sarà un 4-2-3-1 il modulo che Fonseca dovrebbe varare contro gli azzurri. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione Pulisic che a Bratislava aveva accusato dei problemi. Dal primo minuto anche Leao che, assieme al già citato statunitense ed a Chukwueze, formerà il trio dietro a Morata. Ballottaggio tra Gabbia e Pavolovic, tra Emerson Royal e Calabria. Florenzi, Jovic e l’ex Bennacer sono gli assenti.

Il tecnico Fonseca non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

3-5-2: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri.