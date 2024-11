Tra poco più di un mese si aprirà la sessione invernale di calciomercato e intanto iniziano a circolare le prime voci. Da Napoli, secondo quanto riportato da il quotidiano “Il Mattino”, il Napoli sarebbe molto vicino al difensore azzurro Ardian Ismajli, in scadenza di contratto a giugno del 2025. Pare che il Ds partenopeo Giovanni Manna si sia mosso con grande anticipo e con decisione verso il difensore e di aver anche informato l’Empoli dei contatti in corso. Non è escluso visti gli ottimi rapporti tra i due club che il Presidente del Napoli De Laurentis possa presentare un’offerta all’Empoli per provare a portare il giocatore agli ordini di Conte già nel mese di gennaio.

Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, con altre squadre che sarebbero sulle tracce del centrale albanese, della Juve avevamo già parlato, ma a ora il Napoli sembra avanti a tutte. In tutto questo ovviamente vanno avanti anche i contatti tra la società azzurra e il giocatore per un eventuale rinnovo. Di sicuro, se uscisse Ismajli, l’Empoli dovrebbe tornare sul mercato in cerca di un difensore centrale titolare.