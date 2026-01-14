Aumentano le pretendenti attorno a Lorenzo Ignacchiti, uno dei profili azzurri che potrebbe animare questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, anche il Pescara si sarebbe mosso con decisione per il centrocampista classe 2004, individuato come rinforzo ideale per dare maggiore equilibrio e qualità alla mediana biancazzurra, nella speranza di raddrizzare una stagione fin qui complicata e centrare l’obiettivo salvezza. Come già raccontato su queste pagine, Ignacchiti era finito nei radar dell’Avellino nei giorni scorsi. Un interesse concreto, ma che al momento non ha trovato sbocchi reali, soprattutto per una divergenza legata alle formule dell’operazione. Gli irpini spingerebbero per una soluzione che porti anche a un acquisto, mentre il club di Monteboro non sembrerebbe convinto da questa situazione.

Diversa, invece, la posizione del Pescara, che punterebbe con decisione a un prestito secco, senza esborsi immediati. Una formula che, almeno sulla carta, potrebbe risultare più gradita all’Empoli, anche se il discorso resta tutt’altro che scontato. Ignacchiti, infatti, non sta affatto sfigurando quando chiamato in causa e Alessio Dionisi lo considera una risorsa utile, spesso impiegata come alternativa affidabile nelle rotazioni del centrocampo. La sensazione è che molto dipenderà dalle eventuali mosse in entrata dell’Empoli e dalle valutazioni complessive che verranno fatte sull’organico.

Il mercato è ancora lungo e le variabili non mancano: Ignacchiti potrebbe diventare un nome caldo nelle prossime giornate, ma come detto non è affatto scontato che il suo futuro immediato sia lontano dall’azzurro. Lorenzo fin qui ha giocato 654 minuti.