Anche il nome di Salvatore Elia va ad iscriversi nell’elenco dei calciatori azzurri attenzionati in questa sessione estiva di calciomercato 2026. Dopo l’interesse manifestato dal Palermo, del quale su queste pagine vi avevamo già dato conto, arrivano nuove informazioni secondo cui anche due squadre della prossima Serie A avrebbero messo gli occhi sull’esterno azzurro, chiedendo le classiche prime informazioni all’entourage del giocatore. Una di queste due società avrebbe già provato a fare anche qualche passo in più, avviando un primo approccio con l’Empoli. In questo caso parliamo del Frosinone di Massimiliano Alvini, neopromosso nel massimo campionato dopo il secondo posto conquistato nella passata Serie B e la conseguente promozione diretta in Serie A 2026-2027.

Il Frosinone avrebbe quindi manifestato un interesse più concreto, pur senza che, al momento, si possa parlare di una vera e propria trattativa. L’altra società che avrebbe inserito Elia tra i profili seguiti è il Lecce, che anche nella prossima stagione sarà guidato da Eusebio Di Francesco. Ovviamente è ancora presto per capire se Salvatore Elia potrà essere uno dei sacrifici che l’Empoli sarà chiamato a fare nel corso di questa estate. Ad oggi il trio composto da Shpendi, Guarino e Popov resta quello maggiormente esposto sul mercato, ma anche Elia sta iniziando ad avere il suo spazio tra gli uomini più richiesti. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di uno dei migliori calciatori della passata stagione tra i giocatori di movimento. Insieme a Shpendi è stato probabilmente l’elemento che ha fatto vedere le cose migliori, risultando spesso decisivo nell’arco del campionato.

Tra l’altro possiamo anche definirlo uno degli ultimi veri investimenti effettuati dall’Empoli, visto che per il suo cartellino il club azzurro sostenne un esborso di circa due milioni di euro. Per il momento il “Joker” si prepara a ripartire con l’Empoli e con quel Guido Pagliuca che ha già conosciuto nella passata stagione. Vedremo poi se, nel corso di questa lunga estate di mercato, che si concluderà il primo settembre, Salvatore Elia sarà ancora a disposizione del tecnico cecinese oppure no.