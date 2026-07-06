Anche il nome di Salvatore Elia va ad iscriversi nell’elenco dei calciatori azzurri attenzionati in questa sessione estiva di calciomercato 2026. Dopo l’interesse manifestato dal Palermo, del quale su queste pagine vi avevamo già dato conto, arrivano nuove informazioni secondo cui anche due squadre della prossima Serie A avrebbero messo gli occhi sull’esterno azzurro, chiedendo le classiche prime informazioni all’entourage del giocatore. Una di queste due società avrebbe già provato a fare anche qualche passo in più, avviando un primo approccio con l’Empoli. In questo caso parliamo del Frosinone di Massimiliano Alvini, neopromosso nel massimo campionato dopo il secondo posto conquistato nella passata Serie B e la conseguente promozione diretta in Serie A 2026-2027.
Il Frosinone avrebbe quindi manifestato un interesse più concreto, pur senza che, al momento, si possa parlare di una vera e propria trattativa. L’altra società che avrebbe inserito Elia tra i profili seguiti è il Lecce, che anche nella prossima stagione sarà guidato da Eusebio Di Francesco. Ovviamente è ancora presto per capire se Salvatore Elia potrà essere uno dei sacrifici che l’Empoli sarà chiamato a fare nel corso di questa estate. Ad oggi il trio composto da Shpendi, Guarino e Popov resta quello maggiormente esposto sul mercato, ma anche Elia sta iniziando ad avere il suo spazio tra gli uomini più richiesti. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di uno dei migliori calciatori della passata stagione tra i giocatori di movimento. Insieme a Shpendi è stato probabilmente l’elemento che ha fatto vedere le cose migliori, risultando spesso decisivo nell’arco del campionato.
Tra l’altro possiamo anche definirlo uno degli ultimi veri investimenti effettuati dall’Empoli, visto che per il suo cartellino il club azzurro sostenne un esborso di circa due milioni di euro. Per il momento il “Joker” si prepara a ripartire con l’Empoli e con quel Guido Pagliuca che ha già conosciuto nella passata stagione. Vedremo poi se, nel corso di questa lunga estate di mercato, che si concluderà il primo settembre, Salvatore Elia sarà ancora a disposizione del tecnico cecinese oppure no.
Mah
praticamente si riparte da 0 un’ altra volta.
boh
Elia, giustamente, farà le sue considerazioni…. trovarsi con un allenatore che non ama, in una squadra che programma una pilotata retrocessione….. oppure provare a giocarsi una maglia in A, oppure in una alta B…..
Solo Enrico e pochissimi altri non riconoscono il valore del giocatore (al netto degli acciacchi fisici) e di come spesso è stato messo non nelle condizioni migliori per esprimersi, non parlo del ruolo, ma del difensore che aveva dietro ed in parte anche della mezzala di fianco a lui.
Io non me ne priverei.
Dobbiamo capire quanti tasselli , e se, andranno a posto prima di leggere certe scelte.
Credo che se si presentano con un mazzetto di soldi, vendono anche l’erba del campo.
Sicuramente c’è una logica dietro tutto questo e solo a noi sfugge perchè non addentro alle “res” empolesi.
Mi ha stranito l’atteggiamento rilassato, quasi arreso, del Biuzzi, unico giornalista che nei suoi interventi in conferenza ha sempre cercato di pungere un po’ di più…
Evidentemente, tralasciando la condotta che ci ha condotti a tutto ciò, la situazione economica è non così “lineare” e se non cambia qualcosa secondo me andremo verso un bel botto..
Poi ci sarà che minimizza , ma alla fine,sia chi butta acqua sul fuoco che gli allarmisti, non hanno prove valide per supportare le loro tesi.
Magari , visto che i bilanci sono pubblici un giornalista potrebbe pubblicare quelli di questi ulimi e anni e fare le sue valutazioni…Ne vedremmo delle belle..sicuramente…
È chiaro che con il ritorno di Pagliuca chi può farà come il Baglioni.
Merita di avere le sue chances nella massima serie; in B, e per giunta in una squadra destinata ad occupare le posizioni di fondo classifica, è sprecato. Mancheranno molto i suoi assist…
bisogna farla finita ha credere in questa società contestazione a oltranza anche la stampa deve fare la sua parte basta avere
Ciao ho già scritto il Mio pensiero sulla contestazione ad oltranza….. e lo riscrivo qui, a Empoli non è vietato contestare la società.. è proprio proibito!!!! Ordini Superiori .. e questo accade solo a Empoli, perché anche nelle realtà di serie D, oppure eccellenza, quando c’è da contestare contestano senza problemi
Ma chi vi vieta di fare qualche striscione o incatenarvi a Monteboro? Oppure sciopero della fame..
Be se arriva una squadra con 4/5 mln, io lo spedirei subito. Se poi te ne offrono 2.5 allora altro discorso.
Bravo eh, ma preferisco riprendere uno con 4/5 anni di meno e cercare il nuovo Elia, magari anche più forte.
Anche fisicamente, mi sembra faccia fatica con modulo dispendioso di Pagliuca.
Va bene in una squadra di alta classifica, che deve giocare all’attacco. Noi nell’ultimo anno abbiamo dimostrato di non esserlo più e non vedo come quest’anno possa essere diverso
Ma se vendiamo i migliori poi chi prendiamo?
i peggiori.. lapalissiano
stop abbonamenti
Penso che ci saranno più spazi vuoti del solito…. io dopo 25 anni sto pensando seriamente di non rinnovare…. tanto le offerte a 1 euro fioccheranno per raccattare un pochino di gente….
Ma la contessina non la vuole nessuno??
Io la vedrei come AD dell’Arezzo…..
neanche l ufficio di collocamento
Sta bono Ciaccio. Ora è in vacanza. Se ne riparla a fine luglio
Oh Ciaccio,ma te non eri quello che non veniva piu’ allo stadio,ma quotidianamente commenti con insulti al Co.r.si,la fami.glia,il tenore di vita la soc.ie.ta’ ecc. ecc. ma chi te lo fa fare. Che poi i tuoi commenti sono anche da querela,ma
ti ci vorrebbe una bella querela a te,e ai soliti noti insultanti a prescindere,faresti meno i gradassi da tastiera
Ma che vuoi querelare questi soggetti, sono pensionati in cerca di compagnia, lasciali sfogare visto che a casa comanda la moglie, poi pasticchina e a letto
ma come e’ possibile essere finiti in questa situazione?
Elia per me in serie A ci puo’ stare , ha gamba e spunto ed a Frosinone farebbe il suo
La contessina stando insieme ad un calciatore dopo l’ultima partita giocata dall’Arezzo in supercoppa di C tornerà operativa a breve quando nei prossimi giorni l’Arezzo tornerà ad allenarsi. Immagino un vero Amministratore delegato in una società con ruoli meritocratici e reali quanto avrà da fare nell’epoca della chiusura dei bilanci…
Peccato uno dei pochi giocatori visti 25/26
dobbiamo fare come fanno alla Lazio niente abbonamenti niente stadio che fine abbiamo fatto
io dico …ci siamo salvati per il rotto della cuffia
abbiamo fatto un girone di ritorno da incubo e club ambiziosi vogliono i ns giocatori?
non mi torna…allora in panchina e a livello tecnico avevamo nessuno!!!!
mau le annate quando partono male poi va a finire peggio, però la squadra di anno non era malvagia specie in alcuni elementi. Fuli, Lovato, Magnino, Elia, Sphendi, Ghion sono buoni elementi per la B. Poi da retrocessi tutto si complica se non parti bene. Alcuni di essi li potessimo riavere quest anno sarebbe stato buono.