La nuova stagione inizia a prendere forma. Da oggi, lunedì 6 luglio, tre squadre anticipano il resto del gruppo dando ufficialmente il via alla preparazione estiva in vista del campionato 2026-27. Ad inaugurare il precampionato sono Arezzo, Benevento e Vicenza. Per tutte e tre il programma prevede una prima fase di lavoro presso i rispettivi centri sportivi, prima del trasferimento, previsto intorno alla metà di luglio, nelle tradizionali sedi di ritiro in montagna dove verrà intensificata la preparazione.
Nei prossimi giorni toccherà poi ad altre società. Il 9 luglio sarà infatti la volta di Sampdoria, Cesena e Verona, che daranno il via alla loro nuova stagione. Per quanto riguarda l’Empoli, salvo cambi di programma dell’ultima ora, l’appuntamento resta fissato per il 13 luglio. Sarà quello il giorno in cui prenderà ufficialmente il via il percorso di avvicinamento alla stagione 2026-27, con una settimana che dovrebbe portare anche le ultime definizioni sul fronte della guida tecnica e della programmazione sportiva.
Tardi, come ho già scritto iniziare il 13 luglio gli allenamenti, più che altro sono oltre due mesi dall’ultima partita giocata.
Si la rosa è totalmente incompleta ecc. ecc. mister che ancora non è ufficiale ecc. ecc. ma è comunque tardi dovendo rivoluzionare la rosa come quasi tutti gli anni ed amalgamare.
Non capisco il gioco del Pre si d ente, sempre, o quasi, accorto e saggio. Ma questo gioco di vendite e scambi mi sembra che porti ad un peggioramento. Ciò accade perché si aspetta l’ingresso in società del socio straniero? Ma secondo me si sta facendo tardi. Speriamo che io sbagli e la scoc ietà no.
Secondo me,se un socio arriverà, arriverà a mercato finito, così da non avere assilli da “arrivo nuova liquidità” , dunque possiamo fare un mercato ambizioso…….. e senza avere pretese dalla piazza. Dunque si fa quel si può,col poco che abbiamo attualmente.
Poi se il socio arriverà, vedremo a gennaio cosa fare in base alla classifica.
Perché non potrebbe essere questa, una lettura sulla difficoltà di fare entrare in società un nuovo azionista.
A me non preoccupai partire il 13 luglio , ma mi preoccupa la mancanza di comunicazione. non c e l ufficialità da parte della società che la data di inizio ritiro sia il13 luglio ma ci sono solo indiscrezioni giornalistiche. questo mistero e allucinante.
La cosa che più mi fa rabbia, appunto, è il totale dispregio a livello comunicativo che la società ha nei confronti dei propri tifosi.
Per questo dico io anche noi dobbiamo cominciare a dissociarci , disertando , finchè si può, gli abbonamenti.
E’ una cosa che esprimo con dolore, ma purtroppo è stato questo atteggiamento societario a portarci a ciò…
perchè hanno detto qualcosa sull’inizio della campagna abbonamenti
Cosa che da decenni fanno, non è una novità ma c’è chi continua a girarsi dall’altra parte come una parte della tifoseria che continua a difenderli .
c è da organizzare le macchine per portarli da monteboro al sussidiario
Si vocifera che Andreazzoli vada a allenare la primavera della Fiorentina.
la nostra ancoa non ha i palloni .. per non parlare delle magliette , che per risparmiare useranno quelle dello scorso anno…
amarezza