La nuova stagione inizia a prendere forma. Da oggi, lunedì 6 luglio, tre squadre anticipano il resto del gruppo dando ufficialmente il via alla preparazione estiva in vista del campionato 2026-27. Ad inaugurare il precampionato sono Arezzo, Benevento e Vicenza. Per tutte e tre il programma prevede una prima fase di lavoro presso i rispettivi centri sportivi, prima del trasferimento, previsto intorno alla metà di luglio, nelle tradizionali sedi di ritiro in montagna dove verrà intensificata la preparazione.

Nei prossimi giorni toccherà poi ad altre società. Il 9 luglio sarà infatti la volta di Sampdoria, Cesena e Verona, che daranno il via alla loro nuova stagione. Per quanto riguarda l’Empoli, salvo cambi di programma dell’ultima ora, l’appuntamento resta fissato per il 13 luglio. Sarà quello il giorno in cui prenderà ufficialmente il via il percorso di avvicinamento alla stagione 2026-27, con una settimana che dovrebbe portare anche le ultime definizioni sul fronte della guida tecnica e della programmazione sportiva.