C’è un giovane attaccante dell’attuale serie B che sta portando su di se diverse attenzioni, tra queste anche quelle di Monteboro. Si tratta del classe 2002 Nicholas Bonfanti di proprietà del Modena, sotto contratto con i canarini fino al 2025. Da Modena ci dicono che la proprietà gialloblù vorrebbe trattenere anche un anno Bonfanti, “lo squalo” per gli amici, ma il suo entourage pare essere già al lavoro per far fare il salto di categoria al ragazzo. Molto attivo su di lui pare essere il Frosinone, ma l’Empoli sarebbe altrettanto interessato per capire la situazione e provare a dire la sua. Parliamo di un attaccante che ha grande esplosività e con un sinistro davvero potente.

Di lui si dice che sia giocatore molto duttile nel portare pressione quando senza palla (caratteristica imprescindibile per l’attuale Empoli) e molto dedito al sacrificio. Ovviamente si colloca meglio in una delle punte con un sistema che davanti sia 1-2, ma potrebbe essere alternativa sia della punta centrale che andare nei tre se si continuasse con un 3-1. Una delle cose che rendono appetibile il ragazzo, da molti indicato come un prospetto interessante per il futuro, è il prezzo: ad oggi difficilmente si può andare sopra i 2,5. Bonfanti è un prodotto del vivaio dell’Inter.