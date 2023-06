Sta per finire la prima settimana post campionato, ed al momento non arrivano voci ufficiali circa la prosecuzione o meno da parte del ds Accardi e del tecnico Zanetti. Quel che sappiamo è che c’è stato un primo incontro interlocutorio ma dal quale non sono emerse sensazioni atte a far pesare la bilancia da un verso. Per nessuno dei due attori. Come già detto, però, non si dovrebbe andare molto per le lunghe e la settimana prossima dovrebbe essere chiarificatrice. Molto probabilmente per tutti e due.

Va da se che il nodo principale è quello legato ad Accardi, che volendola mettere anche in percentuale è quello che ha un pizzico di possibilità in più di lasciare. Indicativo dovrebbe essere quello che arriverà da Napoli, dove nelle ultime ore la partenza di Giuntoli sembra meno scontata di quel che si possa pensare. Vero che la strada napoletana non è l’unica a poter essere percorribile, ma (e ci rifacciamo sempre alle sensazioni) di certo quella che davvero potrebbe non fare avere pensieri sul da farsi. Da li, almeno che non arrivi qualcosa in anticipo, verrà poi definita anche la posizione di Paolo Zanetti.

Per quanto riguarda il tecnico, le famose percentuali a cui facevamo riferimento, sembrano essere ancora più alte in termini di possibile permanenza. Volendo fare un discorso logico e guardando ad una possibile richiesta che possa mettere in crisi l’allenatore vicentino, ad oggi forse la panchina della Fiorentina (se come si dice, Italiano lascerà) potrebbe essere l’unica papabile. Ma, e perdonateci se ancora parliamo di sensazioni, crediamo che l’unica situazione che si possa verificare al fine di non far andare avanti Zanetti sia quelle delle poche garanzie in termini di squadra. Cosa che, già rimanesse Accardi, si farebbe ancor meno probabile vista la grande fiducia e sintonia tra i due.

Ancora un pizzico di pazienza e sapremo con certezza.