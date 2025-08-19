All’interno del discorso con la Salernitana, che ha visto arrivare Lovato in azzurro, viene inserito anche il portiere Federico Brancolini. Il classe 2001, nato a Modena, sta per passare alla Salernitana e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscattto. Brancolini è arrivato ad Empoli nell’agosto del 2024 ma senza mai giocare.

Le prossime ore dovrebbero portare alla conclusione del passaggio.