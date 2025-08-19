All’interno del discorso con la Salernitana, che ha visto arrivare Lovato in azzurro, viene inserito anche il portiere Federico Brancolini. Il classe 2001, nato a Modena, sta per passare alla Salernitana e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscattto. Brancolini è arrivato ad Empoli nell’agosto del 2024 ma senza mai giocare.
Le prossime ore dovrebbero portare alla conclusione del passaggio.
Uno degli acquisti più misteriosi degli ultimi anni
IN questa foto sembra il protagonista dei bing bang theory
Non si sa se poteva un giusto 12esimo oppure no non avendolo mai visto giocare. Comunque da avere tanti portieri ci ritroviamo ad essere sguarniti se come sembra Perisan andrà via.
Se va via Persian arriva un altro portiere