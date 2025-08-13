Un aggiornamento sulla vicenda è doveroso, anche perché ormai se ne è parlato talmente tanto che non servono più grandi giri di parole. Due giorni fa avevamo scritto che Obaretin era ormai vicinissimo a vestire l’azzurro, al termine di quella che possiamo definire a tutti gli effetti la telenovela dell’estate in casa Empoli. Oggi possiamo dire che la distanza si è ulteriormente assottigliata. È chiaro che, a questo punto, tutti – noi compresi – vogliamo vedere il ragazzo presentato ufficialmente e pronto a disposizione di Guido Pagliuca. L’obiettivo è chiudere una volta per tutte il capitolo e permettere al tecnico di poter contare su un difensore di grande valore per la categoria.

Come confermato tempestivamente dai colleghi partenopei, Obaretin starebbe “svuotando il suo armadietto”: segnale evidente che il trasferimento è ormai questione di ore. Non ci aspettiamo di vederlo in campo contro la Reggiana, ma non sarebbe così improbabile trovarlo già al Castellani per assistere alla gara, pronto poi a giocarsi le proprie carte sin dalla prima giornata di campionato. Manca dunque solo l’ufficialità per chiudere quella che, senza dubbio, è stata la trattativa più lunga di questa sessione estiva di calciomercato azzurro.