Un aggiornamento sulla vicenda è doveroso, anche perché ormai se ne è parlato talmente tanto che non servono più grandi giri di parole. Due giorni fa avevamo scritto che Obaretin era ormai vicinissimo a vestire l’azzurro, al termine di quella che possiamo definire a tutti gli effetti la telenovela dell’estate in casa Empoli. Oggi possiamo dire che la distanza si è ulteriormente assottigliata. È chiaro che, a questo punto, tutti – noi compresi – vogliamo vedere il ragazzo presentato ufficialmente e pronto a disposizione di Guido Pagliuca. L’obiettivo è chiudere una volta per tutte il capitolo e permettere al tecnico di poter contare su un difensore di grande valore per la categoria.

Come confermato tempestivamente dai colleghi partenopei, Obaretin starebbe “svuotando il suo armadietto”: segnale evidente che il trasferimento è ormai questione di ore. Non ci aspettiamo di vederlo in campo contro la Reggiana, ma non sarebbe così improbabile trovarlo già al Castellani per assistere alla gara, pronto poi a giocarsi le proprie carte sin dalla prima giornata di campionato. Manca dunque solo l’ufficialità per chiudere quella che, senza dubbio, è stata la trattativa più lunga di questa sessione estiva di calciomercato azzurro.

Articolo precedenteTV | Presentazione ufficiale Elia
Stefano Scarpetti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

12 Commenti

  5. Ragazzi voi continuate a dire punta punta punta….e sono pienamente d’accordo ma a centrocampo siamo corti e con pochi piedi buoni…..yepes non mi convince….ma bisogna prendere altri 2 centrocampisti…minimo

      • Bisogna sempre considerare che per i calciatori è un lavoro, spesso e giustamente vai dove pagano di più come farebbe un semplice operaio o impiegato e Empoli in B non credo attiri in quel senso, magari per giovani o cmq provenienti da serie minori la cosa è diversa

  6. Pafundi ieri era vicinissimo, oggi è lontanissimo , ma anche basta con questo teatrino scrivete cose sensate, è 2 mesi che fate nomi a vanvera!!!

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here