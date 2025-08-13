Un aggiornamento sulla vicenda è doveroso, anche perché ormai se ne è parlato talmente tanto che non servono più grandi giri di parole. Due giorni fa avevamo scritto che Obaretin era ormai vicinissimo a vestire l’azzurro, al termine di quella che possiamo definire a tutti gli effetti la telenovela dell’estate in casa Empoli. Oggi possiamo dire che la distanza si è ulteriormente assottigliata. È chiaro che, a questo punto, tutti – noi compresi – vogliamo vedere il ragazzo presentato ufficialmente e pronto a disposizione di Guido Pagliuca. L’obiettivo è chiudere una volta per tutte il capitolo e permettere al tecnico di poter contare su un difensore di grande valore per la categoria.
Come confermato tempestivamente dai colleghi partenopei, Obaretin starebbe “svuotando il suo armadietto”: segnale evidente che il trasferimento è ormai questione di ore. Non ci aspettiamo di vederlo in campo contro la Reggiana, ma non sarebbe così improbabile trovarlo già al Castellani per assistere alla gara, pronto poi a giocarsi le proprie carte sin dalla prima giornata di campionato. Manca dunque solo l’ufficialità per chiudere quella che, senza dubbio, è stata la trattativa più lunga di questa sessione estiva di calciomercato azzurro.
Dai forza..questo è fortissimo
Andrà tutto bene
Ohi!
Vabbè anche quella di Lovato ,come trattativa,non sta scherzando eh…
Con Lovato si avrebbe la difesa più forte della serie b
Per la prima di campionato saremo quasi al completo…peccato non avere ancora il vero centravanti
Ragazzi voi continuate a dire punta punta punta….e sono pienamente d’accordo ma a centrocampo siamo corti e con pochi piedi buoni…..yepes non mi convince….ma bisogna prendere altri 2 centrocampisti…minimo
Hai ragione. Serve un centrocampista di gamba….ma tentare di riprendere Maleh farebbe schifo??
Bisogna sempre considerare che per i calciatori è un lavoro, spesso e giustamente vai dove pagano di più come farebbe un semplice operaio o impiegato e Empoli in B non credo attiri in quel senso, magari per giovani o cmq provenienti da serie minori la cosa è diversa
Pafundi ieri era vicinissimo, oggi è lontanissimo , ma anche basta con questo teatrino scrivete cose sensate, è 2 mesi che fate nomi a vanvera!!!
C’è Vignato svincolato e davanti Montevago può essere la punta giusta.
Ero incerto, ma quasi quasi lo fo anch’io l’abbonamento.