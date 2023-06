L’attaccante azzurro Marko Pjaca si appresta a chiudere la sua esperienza a Empoli per fare ritorno alla Juventus, proprietaria del suo cartellino. Il giocatore è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli per circa 5 milioni di euro che non verrà esercitato.

Pjaca ha chiuso la sua annata con 17 presenze e nessun gol realizzato e per gran parte della stagione ha deluso le aspettative che si erano create al suo arrivo. Reduce dalla precedente stagione agli ordini del tecnico Juric a Torino, quest’anno poteva rappresentare quello della svolta in una piazza ideale per il rilancio di molti giocatori in cerca di riscatto ma il croato non ha mai convinto nelle varie gare disputate uscendo spesso tra i fischi del pubblico.

Mister Zanetti ha sempre elogiato il grande talento del croato ammettendo, dopo la gara con la Salernitana, di non essere riuscito a saperlo sfruttare anche per il modulo utilizzato per gran parte del campionato che non si addiceva alle sue caratteristiche, ovvero il 4-3-1-2, per poi cambiare nella parte finale nel 4-2-3-1 dove anche il croato ha mostrato segnali positivi segnando anche un gol bellissimo contro la Salernitana, annullato poi dall’arbitro per fuorigioco.

Il croato rientrerà a Torino e la Juventus gli cercherà un’altra sistemazione, con la pista estera tra le più accreditate.