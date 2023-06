Guglielmo Vicario si è aggiudicato il premio “Numero 1 Sportmediaset” per la stagione appena conclusa, riservato al portiere che si è contraddistinto per il più alto numero di grandi parate. Il regolamento prevede per ogni giornata 10 punti per il migliore, 5 punti per il secondo e 3 per il terzo.

Per Guglielmo si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella della passata stagione. Il portiere ha totalizzato 60 punti nelle prime 23 giornate di Serie A portandosi con un grande vantaggio su tutti gli altri e chiudendo così al primo posto nonostante un lungo infortunio di quasi due mesi. Al secondo posto Falcone del Lecce con 54 punti e al terzo Carnesecchi della Cremonese con 53.

Il portiere azzurro riceverà il premio di Sportmediaset la prossima settimana nel ritiro della Nazionale a Coverciano.

Un altro premio meritato per Guglielmo per quanto fatto vedere in questi due anni e adesso pronto per spiccare il volo verso una big del nostro calcio.