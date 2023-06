Koni De Winter è stato convocato dal Belgio Under 21 per una raduno in vista della fase finale dell’Europeo di categoria in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e in Georgia.

Il Belgio esordirà nella fase a gironi con l’Olanda (mercoledì 21 giugno alle ore 18.00 allo Stadio Mikheil Meskhi di Tiblisi), per poi affrontare Georgia (sabato 24 giugno, sempre alle 18.00, allo stadio Boris Paichadze di Tiblisi) e Portogallo (martedì 27 giugno, alle ore 18.00 allo Stadio Mikheil Meskhi di Tiblisi).

Nicolò Cambiaghi, Jacopo Fazzini e Fabiano Parisi sono stati convocati dalla Nazionale Under 21 in vista della fase finale dell’Europeo in programma dal 21 giugno all’8 luglio 2023 in Romania e Georgia.

Gli azzurrini lavoreranno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno, giorno che precederà l’ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l’Europeo, prevista per martedì 13.

L’edizione numero 24 dell’Europeo Under 21 si giocherà, come detto, dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia, con in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri del tecnico Paolo Nicolato giocheranno le tre partite del girone eliminatorio a Cluj-Napoca, alla Cluj Arena: esordio giovedì 22 giugno alle 20.45 contro la Francia, secondo match domenica 25 alle 18 contro la Svizzera, infine mercoledì 28 alle 20.45 la sfida alla Norvegia. Si qualificano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni girone.

Guglielmo Vicario è stato convocato dalla nazionale italiana per la fase finale di Nations League dove gli azzurri affronteranno in semifinale la Spagna (Enschede, 15 giugno).

Liberato Cacace è stato convocato dalla nazionale neozelandese per le amichevoli contro Svezia (venerdì 16 giugno alle ore 19.00 alla Friends Arena di Stoccolma) e Qatar (lunedì 19 giugno alle ore 18.00 alla Generali Arena di Vienna).

Lorenzo Ignacchiti è stato convocato dalla Nazionale Under 19 in vista della fase finale dell’Europeo (in programma dal 3 al 16 luglio a Malta) per uno stage di allenamento che si svolgerà da giovedì 8 a lunedì 12 giugno al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Gli Azzurrini, dopo aver concluso il Gruppo 5 della fase di qualificazione al terzo posto alle spalle di Polonia ed Estonia, sono stati ripescati come una delle due migliori terze prima di qualificarsi alla fase finale chiudendo al primo posto il Gruppo 2 della fase élite davanti a Germania, Belgio e Slovenia. L’Italia, inserita nel Gruppo A, farà il suo esordio lunedì 3 luglio (ore 21) contro i padroni di casa di Malta al National Stadium di Ta’ Qali per poi affrontare giovedì 6 (ore 18) il Portogallo al Centenary Stadium di Ta’ Qali e domenica 9 luglio (ore 18) la Polonia nuovamente al National Stadium di Ta’ Qali. Le semifinali, alle quali accedono le prime due classificate dei due gironi, sono in programma giovedì 13, mentre la finale andrà in scena domenica 16 luglio.

Petar Stojanovic è stato convocato dalla nazionale slovena per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro la Finlandia (venerdì 16 giugno alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Helsinki) e la Danimarca (lunedì 19 giugno alle ore 20.45 allo Stadion Stožice di Lubiana).

Ardian Ismajli è stato convocato dalla nazionale albanese per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro la Moldova (sabato 17 giugno alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium di Tirana) e le Isole Fær Øer (martedì 20 giugno alle ore 20.45 allo Stadio Tórsvøllur di Tórshavn).

Samir Ujkani è stato convocato dalla nazionale kosovara per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro la Romania (venerdì 16 giugno alle ore 20.45 allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina) e la Bielorussia (lunedì 19 giugno alle ore 20.45 al Ferenc Szusza Stadion di Budapest).

