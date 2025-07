Con le partenze ormai imminenti di Liberato Cacace, Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella, che saranno ufficializzate entro le prossime ore, resta da definire un ultimo nodo in uscita, al netto delle situazioni legate ai giovani e agli esuberi: quello di Saba Goglichidze. Il difensore georgiano classe 2004, che si era messo in luce in maniera significativa nella prima parte della scorsa stagione, è attualmente al centro di diversi interessi di mercato. In un primo momento sembrava che l’Udinese fosse pronta a chiudere l’operazione, ma nelle ultime ore le attenzioni sembrano essersi spostate verso l’Emilia. Le due società oggi più vicine al giocatore sarebbero il Sassuolo — appena tornato in Serie A e intenzionato a rinforzare la rosa con investimenti mirati — e il Parma, club ambizioso che monitora da tempo il profilo del giovane difensore.

La trattativa che riguarda Goglichidze è una delle più delicate di questa sessione per l’Empoli, sia per il valore tecnico del giocatore, sia per l’importanza economica della sua eventuale cessione. La valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, cifra che il club azzurro punta a ottenere, eventualmente anche aprendo alla possibilità di inserire contropartite tecniche. L’obiettivo, però, resta quello di non svalutare l’operazione dal punto di vista economico. Nel corso dell’amichevole disputata ieri, la prima uscita stagionale della squadra di Guido Pagliuca, Goglichidze è stato utilizzato soltanto nella mezz’ora finale, segnale chiaro di una gestione mirata, anche in ottica mercato. Difficile immaginare, a oggi, che il difensore possa restare al centro del progetto tecnico per la prossima stagione. La sua permanenza, salvo sorprese, appare improbabile, e l’Empoli cercherà di massimizzare il ritorno economico dalla sua cessione, prima di chiudere definitivamente il capitolo uscite.