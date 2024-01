Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante sul fronte calciomercato. E’ infatti attesa la firma di M’baye Niang che ormai è davvero a due passi. Empoli ed Adana Demirspor sarebbero ormai allineate sulle modalità e sui costi per la cessione a titolo definitivo del giocatore, e lo stesso Niang ormai da giorni avrebbe sposato il progetto azzurro. Detto che nel mercato è sempre bene tenere una piccola percentuale per il contrario di quello che sembra essere, la situazione è in discesa ed ormai ai cosiddetti dettagli.

All’Adana dovrebbe andare una somma esigua come conguaglio. I turchi nel momento in cui hanno capito che il giocatore aveva mercato hanno cercato di portare a casa un piccolo gruzzolo. Al momento non si sa bene a quanto ammonti questo, quel che si sa è che a Niang verrà fatto un contratto fino alla fine della stagione con dentro diversi bonus per il suo rendimento e, in caso di salvezza, il rinnovo automatico con uno stipendio a salire. Come detto, quello di oggi potrebbe essere già il giorno buono per il nero su bianco.

Staremo attenti e pronti ad informavi non appena l’acquisto si concretizzerà.