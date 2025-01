Sembra essere sempre più quella di Napoli la destinazione di Jacopo Fazzini. Stando infatti alle ultime, i due club avrebbero trovato l’intesa per il trasferimento dell’ex Primavera di Monteboro. L’accordo si dovrebbe basare su un prestito con diritto di riscatto sugli undici milioni di euro più bonus. L’ostacolo alla trattativa però potrebbe essere lo stesso Fazzini che, come anche già scritto su queste pagine, preferirebbe la Lazio come destinazione.

Ovviamente i campani non vogliono perdere tempo, volendo provare a chiudere entro questa stessa settimana. La società di De Laurentiis avrebbe infatti dato una sorta di “dead line” entro la quale o si convola a nozze o non se ne fa di niente. Ovviamente anche l’Empoli vuol chiudere, visto che ormai Fazzini – come dimostrato dall’esclusione nell’ultima di campionato – sembra ormai fuori dal progetto. Le prossime ore dovrebbero dirci di più, con la maglia di Fazzini che comunque sarà di un azzurro più chiaro in ogni caso.