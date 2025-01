Empoli potrebbe presto salutare Emmanuel Ekong, giovane attaccante classe 2002, che sembra destinato a cambiare casacca nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, il talento di origini svedesi sarebbe finito nel mirino di due club della sua patria: il Malmoe e il Goteborg, con il primo in netto vantaggio nella corsa al giocatore.

L’interesse del Malmoe, squadra di punta del campionato svedese, potrebbe concretizzarsi in una proposta definitiva da un milione di euro, cifra che Empoli sarebbe pronta a valutare per il trasferimento. Per Ekong, cresciuto nelle giovanili azzurre e con qualche apparizione tra i professionisti, sarebbe un ritorno alle origini, una nuova opportunità per rilanciarsi in un contesto familiare e sotto i riflettori della Allsvenskan.