Il fatto di vedere Lorenzo Colombo in campo sabato a Vienna con la maglia del Milan, qualche punto interrogativo lo ha alzato. Saremmo totalmente bugiardi nel dire il contrario. Le notizie però in nostro possesso lasciavano serenità, visto che il motivo era unicamente per esigenze numeriche del Milan e per l’Empoli non c’erano problemi ad attendere qualche giorno in più. Però adesso da Milano arrivano notizie che possono far pensare ad ulteriore rallentamento della situazione.

Stando ai colleghi di “Milannews24” infatti Colombo potrebbe restare qualche tempo in più in rossonero. Questo perché, sempre stando agli attenti colleghi meneghini, il tecnico Fonseca vorrebbe portare Colombo nella tournée americana ed avrebbe chiesto alla sua dirigenza più tempo. Niente che possa, almeno per adesso, compromettere il passaggio in azzurro, però un qualcosa che andrebbe a dilatare i tempi in un momento prezioso della preparazione. Con poi i punti interrogativi che si potrebbero moltiplicare.

Le prossime ore dovrebbero raccontarci qualcosa in più.