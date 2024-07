Si avvicina sempre più l’inizio della nuova stagione anche per il settore giovanile e in casa Empoli arrivano gli annunci ufficiali riguardanti le panchine e le date di inizio dei ritiri.

Ecco chi saranno gli allenatori per la stagione 2024-2025:

UNDER 15: Stefano Lo Russo

UNDER 16: Lorenzo Tonelli

UNDER 17: Andrea Filippeschi

UNDER 18: Francesco Sarlo

Vengono dunque confermati mister Filippeschi e mister Lo Russo sulle rispettive panchine dopo il buon lavoro svolto la scorsa stagione, soprattutto il primo che ha sfiorato il titolo con l’Under 17. Subito ruolo da protagonista per l’ex difensore e capitano dell’Empoli Lorenzo Tonelli che prenderà il posto di un’altra gloria azzurra ovvero Davide Moro. Una novità a sorpresa per quanto riguarda la guida dell’Under 18 affidata a Francesco Sarlo, il quale proprio come Tonelli è alla prima esperienza come allenatore. Sarlo, originario di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa, è reduce dall’esperienza in massima serie italiana nello staff tecnico di Gattuso prima al Milan e poi al Napoli. Dopo l’addio di “Ringhio” al Napoli aveva intrapreso un percorso come match analyst per il Valencia e ora è pronto a mettersi in gioco sulla panchina dell’Under 18 azzurra. I ritiri delle squadre inizieranno il 1 agosto con l’Under 18 e 17, poi a seguire rispettivamente il 10 e il 12 l’Under 16 e 15.