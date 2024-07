Liam Henderson è tornato questa estate dopo l’esperienza in prestito a Palermo in B. Quella dello scozzese, lo scorso anno, fu a detta di molti una cessione un po’ affrettata. In maglia azzurra Henderson si è sempre distinto, indubbiamente qualche passaggio a vuoto c’è stato ma in pochi negli ultimi anni hanno mostrato quella rabbia e quell’attaccamento che lui ci ha sempre fatto vedere. E la dimostrazione sta anche nel modo in cui Liam si sta allenando in questa parte di ritiro. Senza voler togliere niente a nessuno, c’è logico impegno massimo da parte di tutti, Henderson sta davvero dimostrando una grande abnegazione ed una voglia matta di giocarsi le sue carte ad Empoli.

C’è però da registrare il rinnovato interesse dall’ambiziosa Samp nei suoi confronti. Quello di Henderson è un nome molto chiacchierato nelle ultime ore sotto la Lanterna. Soprattutto in B lo scozzese rappresenta un potenziale importante e di spessore. Per adesso però non ci sono sentori di movimento, anche perché li in mezzo non c’è nemmeno particolare abbondanza. Per capirsi, a titolo d’esempio, Henderson potrebbe essere lasciato se ci fosse la certezza di un ritorno di Maleh o l’arrivo di un giocatore di pari valore. Ma anche al netto di questo, su Henderson c’è fiducia e voglia di metterlo alla prova.

Sono pochi gli elementi sui quali si potrebbe dire che dal mercato non ci si attende niente, Henderson non è tra questi ma, in casa azzurra c’è voglia di dargli una chance.