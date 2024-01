Rischia di aprirsi un giallo intorno a Samuele Angori. Il difensore classe 2003 di proprietà dell’Empoli, esterno di piede mancino, aveva iniziato la stagione con il Pontedera (in cui ha messo insieme 1 gol e 5 assist) e sembrava tutto apparecchiato perché la concludesse con un salto di categoria che l’avrebbe portato in quel di Reggio Emilia, per unirsi alla giovane Reggiana in Serie B. Nei giorni scorsi ci sono stati anche gli annunci ufficiali di fine e nuovo prestito, ma secondo i colleghi di TMW, il contratto di Angori con i granata non è ancora stato depositato in maniera definitiva.

O meglio, non è stato ancora accettato poiché in contrasto con una norma federale che vieta a un calciatore di fare più di tre cambi di maglia all’interno di una singola stagione. E c’è un dettaglio che complica tutto, essendo stato il terzino riscattato dall’Empoli dopo il prestito semestrale ottenuto nel gennaio 2023, ma in data 18 luglio, quando insomma la nuova stagione sportiva era già iniziata. Quindi, da Perugia a Empoli è già un primo passaggio che coinvolge due maglie. Il secondo è il prestito a Pontedera, e quindi la terza maglia. Una quarta (quella della Reggiana) non sarebbe possibile, ecco perciò lo stop di Lega Serie B. Le varie parti in causa attendono una risposta definitiva dalla Federazione per studiare poi la soluzione migliore, sia a livello di rispetto delle norme che nell’ottica di non perdere quanto di buono fatto nei mesi scorsi da Angori. E questo potrebbe essere proprio un ritorno al Pontedera fino a giugno, come se venisse “annullato” il termine del prestito.