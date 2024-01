La società ci ha informato che le due sedute che verranno svolte nella giornata odierna, saranno entrambe a porte chiuse. Evidentemente il tecnico Nicola ha necessità di poter lavorare lontano da occhi indiscreti per preparare quelle cose che dovranno fare la differenza domenica contro il Monza.

Ovviamente non saremo in grado di potervi raccontare l’evoluzione del lavoro del nuovo tecnico, cercheremo di capire se ci saranno novità rispetto a quei giocatori che al momento non sono totalmente a disposizione. Nella conferenza di sabato (che coniugherà la presentazione del tecnico al pregara) proveremo a comprendere quelle che saranno le idee tattiche del nuovo allenatore. Ovviamente, in questo caso come da programma, anche le sedute di domani, e sabato, saranno off limits