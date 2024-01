E’ arrivata l’ufficialità di Filippo Ranocchia come nuovo giocatore del Palermo. Niente di nuovo rispetto a quanto ormai già era noto, con il giocatore che già da ieri non era più nelle fila azzurre. L’Empoli ha interrotto in anticipo il prestito, rimandando il centrocampista alla Juventus che lo ha ceduto a titolo definitivo (3 milioni più bonus) alla squadra rosanero. Si chiude quindi in largo anticipo l’avventura di uno di quei giocatori che era molto atteso la scorsa estate.

Da dire che Ranocchia, quando chiamato in causa, non ha mai riportato prestazioni particolarmente negative, evidentemente il club azzurro sa come rimpiazzare al meglio l’uscita.