Il mercato dell’Empoli, almeno dall’esterno, almeno per il nulla che ci arriva, sembra essere ad un punto morto. In questo si va ad aggiungere la situazione legata ad Alberto Cerri, giocatore che fino a pochi giorni fa sembrava già azzurro ed invece il “rischio” che non si faccia niente è alto. Sembra però che da Monteboro ci sia un occhi molto interessato verso un giovane attaccante che sta facendo bene, ovvero Antonio Raimondo della Ternana. Il ragazzo è un classe 2004 ed è di proprietà del Bologna.

Sono già sette (due doppiette) le reti messe a segno da Raimondo nell’attuale campionato di serie B, e su di lui ci sono diversi club della cadetteria che vorrebbero provare a strappare ai rossoverdi il giocatore. Il Bologna non sarebbe per niente dispiaciuto di poter fare salire nella massima categoria il ragazzo, magari anche attraverso un prestito di diciotto mesi. Il Cagliari è squadra che ci sta provando. Nato a Ravenna, cresciuto nel Bologna, 185 centimetri di altezza, fisico longilineo e scattante, ma con una base muscolare definita e compatta che gli conferisce una forza fisica importante. Di lui si parla come uno dei migliori Under20.

Come sempre sarà il tempo – che non è poi moltissimo – a raccontare se ci potranno essere sviluppi o meno. Per adesso, lo ripetiamo per correttezza, siamo nel campo dell’interesse, non risultano contatti ufficiali tra le parti.