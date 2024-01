Si è sbloccata la situazione legata ad Alberto Cerri che domani sarà ad Empoli per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà agli azzurri, almeno fino a fine stagione. Il Como aveva preso del tempo nella giornata di ieri, cercando anche di rimettere mano alle condizioni che erano già state decise tra le parti. Poi con l’arrivo di un giocatore offensivo in quel di Como, Gioacchini, oggi i lariani hanno dato l’ok al passaggio di Cerri alle vecchie condizioni. Tra le parti c’era un accordo.

Come detto, adesso sembra davvero tutto ok e Cerri potrà mettersi a disposizione di mister Nicola. Se tutto andrà come deve il giocatore potrebbe anche essere disponibile per la gara di Monza. Chiaro che l’ex Cagliari avrà bisogno di un po’ di tempo per trovare le giuste sinergie con il resto del gruppo. La società è da tempo sul giocatore che aveva individuato, per caratteristiche, come idoneo a poter rafforzare la squadra. Sarà poi ovviamente il campo a dire se si tratta di un coniglio dal cilindro o dell’ennesimo errore stagionale.

Cerri, poi saremo più precisi domani – o comunque nel momento dell’ufficialità – arriverà in prestito con diritto di riscatto a favore degli azzurri per 3 milioni.