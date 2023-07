Uno degli elementi attualmente in rosa che potrebbe non arrivare in azzurro all’inizio del campionato è Giovanni Crociata. Il palermitano classe ’97 è rientrato ad Empoli dopo il doppio prestito tra Sud Tirol e Cittadella, in B, ed è attualmente agli ordini di mister Zanetti. Ovviamente certi discorsi sono ancora prematuri, e certamente il calciatore verrà eseminato bene nel corso della prima parte del ritiro (lo vedremo all’opera domani in amichevole) cosi come lo scorso anno.

Su di lui però ci sarebbero già delle attenzioni imporanti da una nobile del campionato cadetto. Infatti a Parma si starebbe facendo un pensiero sull’ex Crotone, non escludendo anche il fatto che si possa lavorare congiuntamente con Pezzella. Da dire che al momento, mancando alcuni elementi davanti, Crociata serve anche per lo sviluppo della parte tattica, con certamente il massimo dell’impegno da parte sua per provare a convincere la dirigenza nel dargli un’opportunità per la serie A.