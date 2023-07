In attesa di conoscere il numero dei rinnovi nel primo giorno, e certi che alla fine si registrerà un successo, dobbiamo prendere atto di quella che possiamo davvero considerare una cosa nuova dalle nostre parti. Ovvero una polemica abbastanza accesa sui prezzi degli abbonamenti per la nuova stagione. Situazione alla quale non siamo abituati, anzi, in genere in queste occasioni ci siamo sempre ritrovati a leggere commenti al miele. Non però in questi giorni, dove siamo stati investiti sia publicamente che privatamente (ma lo leggiamo anche su altre piattaforme) di tante lamentele e ricerca di spiegazioni.

Per onestà intellettuale – senza voler fare i conti in tasca a nessuno – urge dire che i prezzi restano assolutamente popolari, addirittura ottimi se paragonati ad altre realtà della nostra stessa categoria. La maratona inferiore a 190 euro per un vecchio abbonato significa 10 euro a partita; nel massimo campionato di calcio e da una posizione più che privilegiata. Certo, l’aumento però c’è stato perchè lo scorso anno lo stesso posto costava 145 euro ad un vecchio abbonato. Anche per la maratona superiore si va a registrare un aumento del 20%. La situazione però che ha destato maggior critica è quella relativa all’eliminazione di due categorie (donne ed over 65) dai ridotti in maratona inferiore. Effettivamente in questi due specifici casi l’aumento tocca addirittura il 90% e senza una motivazione ufficiale.

Comprensibili quindi da una parte le rimostranze di alcuni tifosi, anche se – senza voler sconfinare in situazioni che non sono di nostra pertinenza giornalistica – il momento resgistra aumenti dei costi su tutte le tipologie di servizi. Da aggiungere che da quest’anno la società permette a chiunque di poter dilazionare in tre rate senza interessi il costo dell’abbonamento. I conti si faranno alla fine, restiamo certi che il popolo azzurro saprà stringersi ancora intorno alla squadra e l’obiettivo di superare il record di tessere resta fattibile.