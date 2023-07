Come appena diramato da Monteboro, dopo la prima fase di ritiro ad Empoli, il pre campionato degli azzurri proseguirà in Austria, con la formazione di mister Zanetti che sarà al lavoro a Bad Häring da domenica 23 a sabato 29 luglio. Gli azzurri si alleneranno alla SportPlatz di Bad Häring, il principale impianto sportivo cittadino dotato di due campi in erba e facilmente raggiungibile dall’hotel che ospiterà la squadra. In questo periodo l’Empoli sosterrà due amichevoli internazionali che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Bad Häring è un comune austriaco di 2.900 abitanti in Tirolo, nel distretto di Kufstein. Bad Häring, cui appartengono anche i sobborghi di Osterndorf, Dorf e Schönau, si trova ai piedi del Großer Pölven a 630 metri di altitudine sul livello del mare, su un altopiano tra le cittadine di Wörgl e Kufstein nella Valle dell’Inn, circondato da sentieri naturalistici e bellezze paesaggistiche. Bad Häring, che grazie alle proprietà terapeutiche della sorgente sulfurea è la prima località termale tirolese ed è considerato uno dei maggiori centri di cura austriaci, ha ospitato numerosi ritiri calcistici e da anni è una delle location preferite per la preparazione pre stagionale di molte squadre europee. La localit dista 560 km da Empoli.