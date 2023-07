Il calciomercato ci ha insegnato che le sorprese ed i colpi di scena, a volte clamorosi, sono dietro l’angolo. Non dovrebbe però essere il caso inerente la situazione del portiere che l’Empoli andrà a prendere per la non semplice sostituzione di Vicario. Il nome principe, come noi per primi ormai raccontiamo da tempo, è quello di Elia Caprile. Sono stati giustamente inseriti e vagliati altri profili, ma la direzione è sempre stata quella, ed a difendere la porta azzurra la prossima stagione ci sarà il classe 2001 nato a Verona.

Ormai anche lo scenario con il quale si svilupperà l’operazione è chiaro a tutti. L’Empoli andrà a prendere il portiere con la formula del prestito dal Napoli, che lo sta acquisendo dal Bari. Le ultime ci raccontano di una forte accelerata proprio sul passaggio in seno ai campani, con ormai l’accordo trovato sia con il Bari, sia con il giocatore. Caprile, come del resto tutti quelli che hanno partecipato all’Europeo Under 21, è a godersi gli ultimi giorni di vacanza e quindi difficilmente potrà firmare il contratto – quello con il Napoli – prima della settimana prossima.

Da li poi si volterà pagina e si passerà ai dettagli che andranno a disciplinare il prestito (dovrebbe essere secco senza appelli) verso Empoli. La speranza è che tutto questo possa avvenire entro la fine della settimana prossima con Caprile ad aggregarsi già per la parte di ritiro che la squadra farà in Austria. Altrimenti il rischio è che si vada al ritorno della squadra dalla parentesi estera. A questo punto non va a cambiare di molto la tempistica, quello che cambia è che la strada sembra esser tracciata con Caprile in arrivo.