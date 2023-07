Poteva essere l’anno del riscatto, poteva diventare uno degli idoli della maratona, poteva farci vedere quanto ancora fosse forte. Cosi invece non è stato, e se escludiamo le ultimissime gare non cosi negative, le sue apparizioni hanno sempre destato molti punti interrogativi. Parliamo di Marko Pjaca, elemento che ha vissuto in maglia azzurra la sua ultima stagione con anche la possibilità di diventare giocatore definitivo visto che con 5 milioni l’Empoli lo avrebbe potuto acquistare.

Il croato, vice campione del Mondo nel 2018, è invece rientrato alla Juventus e nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche con i bianconeri. Difficilmente però il suo destino sarà sotto la Mole; la Juve sta infatti cercando una destinazione con cessione definitiva. Non è da escludere un ritorno in patria alla Dinamo Zagabria, o un’esperienza in Turchia con l’Istanbul Basaksehir. Situazioni che oggettivamente poco interessano in ottica azzurra.