Che le metodologie di allenamento siano cambiate ormai lo si sa. Dimostrazione è assistere al terzo allenamento del ritiro azzurro e vedere la parte tattica già a fare la voce grossa. La squadra oggi ha svolto un solo allenamento al mattino. Dicevamo che le esercitazioni tattiche sono già al centro del lavoro di mister Zanetti, un lavoro che in questa primissima fase riprende un pò quello visto lo scorso anno con maggiore attenzione alla fase difensiva.

Dal punto di vista del modulo, anche se è difficile ad oggi avere delle indicazioni precise, si vede che l’impostazione è quella del 4-2-3-1 con Piccoli osservato speciale essendo in questo momento l’unica prima punta a disposizione. Lavoro più centellinato per Ebuehi, Marin, Baldanzi e Maldini che devono superare piccole noie. Da oggi è tornato in gruppo Liberato Cacace mentre mancano ancora Stojanovic e Caputo. Provando ad ascoltare le parole del tecnico durante la seduta, traspare un primo ottimismo per come i ragazzi stanno lavorando. Domani in programma una doppia seduta, venerdi sera la prima amichevole.