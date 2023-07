Tommaso Baldanzi è intervenuto a Sky Sport rilasciando queste dichiarazioni:

“La seconda stagione, quella della consacrazione è sempre la più difficile. Non sarà facile, sarà molto dura, ma personalmente ce la metterò tutta e come squadra ce la metteremo tutta. Ci teniamo a far bene, siamo molto contenti e vogliosi di iniziare. Sarà una stagione molto difficile, come tutte. Inseguiamo un obiettivo (la salvezza, ndr) e un sogno per noi, per la società e per i tifosi. Ci teniamo a raggiungere questo obiettivo e a far bene anche quest’anno. Mi piace molto il campionato italiano, sto molto bene qua e sto molto bene ad Empoli. Sono contento di iniziare qua, sono contento di poter lavorare qua e di poter preparare una stagione difficile. Per ora mi trovo molto bene“