L’ex attaccante azzurro Martin Satriano, rientrato all’Inter per fine prestito, è pronto a una nuova avventura, stavolta all’estero.

É infatti praticamente fatta per il suo ritorno al Brest in Francia, club che l’aveva accolto per sei mesi nella stagione 2021/2022. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito secco e nel weekend dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. Nelle ultime settimane sembrava dovesse spuntarla la Dinamo Zagabria, fortemente interessata al giocatore, e invece la scelta è stata quella del ritorno in Francia.

L’attaccante uruguaiano, nell’ultima stagione a Empoli in Serie A, ha collezionato 31 presenze con 2 reti realizzate.