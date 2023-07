Era stato tutto ampiamente già detto, arriva però adesso l’ufficialità della permanenza di Davide Merola al Pescara. L’attaccante ex Inter non era nemmeno arrivato ad Empoli per iniziare il ritiro, visto proprio che il tutto erà già deciso. Il calciatore non rientrava nei piani dell’Empoli ma su di lui c’erano anche un paio di club di serie B. La permanenza di Zeman a Pescara pare sia stata determinante per la scelta.