Come noto il tabellone della Coppa Italia non si costruisce tramite un sorteggio aperto, la dinamica della costruzione avviene tramite delle posizioni numeriche preassegnate derivanti dalle classifiche. Data l’esclusione della Reggina dalla prossima serie B (da capire dove giocheranno i calabresi), la suddetta numerazione ha subito delle modifiche. L’Empoli non battezzerà quindi la stagione ufficiale contro il Cittadella, come precedentemente detto.

L’avversario degli azzurri, al Castellani nel weekend antecedente alla prima di campionato, sarà invece il Brescia. Cambia anche la possibile avversaria nel turno precedente. Infatti gli azzurri, se vittoriosi, avrebbero affrontato la vincente tra Cremonese e Reggina, invece la Cremonese affronterà il Venezia. Non cambia invece niente per l’eventuale ulteriore turno dove resta salda la posizione della Roma.

Questo il quadro dei trentaduesimi di finale:

Bologna vs FeralpiSalò/Cesena

Hellas Verona-Ascoli

Lecce-Ternana

Bari-Parma

Sassuolo-Cosenza

Spezia-Palermo

Cagliari-Pisa

Catanzaro/Pescara vs Udinese

Monza vs Reggiana/Virtus Entella

Genoa-Modena

Empoli-Brescia

Cremonese-Venezia

Salernitana-Cittadella

Sampdoria-Sudtirol

Frosinone-Como

Lecco/Crotone vs Torino