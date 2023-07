E’ uscita ieri la notizia, ed onestamente è stata di quelle che hanno fatto rumore. Capitan Bandinelli in uscita, verso Spezia, con Emmanuel Gyasi in direzione Empoli. Va da se che è la parte relativa a “Super Pippo” che ha destato maggior scalpore, con anche tanti tifosi a dirsi molto dispiaciuti se ciò dovesse realmente concretizzarsi. La situazione però, che piaccia o meno, sembra andare proprio nella direzione della fumata bianca.

Stando a quanto arriva, da fonti esterne, sembra che i due calciatori abbiano avallato la situazione. Così fosse si andrebbe davvero al clamoroso scambio anche in tempi non lunghi. Come abbiamo già avuto modo di dire, il nuovo progetto tattico azzurro (quello del 4-2-3-1) va a penalizzare Bandinelli che difficilmente potrebbe essere titolare. Di contro c’è anche da dire che l’Empoli in quella zona di campo può essere coperto anche utilizzando Stojanovic se di bisogno. In questo, agli azzurri non fa scomodo mettere in rosa un giocatore offensivo con le caratteristiche di Gyasi.

Se ieri eravamo totalmente nel campo delle chiacchiere, oggi si entra un po’ di più in quello della concretezza. Mancano ancora diversi tasselli prima di poter dar per certa, e definitivan la situazione. L’idea di veder uscire Bandinelli però è sempre meno utopica. Intanto vedremo domani se Bandinelli sarà regolarmente impiegato nell’amichevole o meno, poi da li capiremo se ci saranno sviluppi concreti.