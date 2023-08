Una delle sittuazioni che potrebbero mutare in questi ultimi giorni di mercato è quella relativa a Gabriele Guarino. Il centrale difensivo classe 2004 sarebbe rientrato nei radar del Catanzaro, neopromosso in serie B. Il club allenato dall’ex Vivarini starebbe provando a chiedere all’Empoli il prestito del ragazzo, con la promessa di un massiccio impiego che possa servire anche a lui come crescita.

L’Empoli ci sta pensando ma, almeno al momento, non sembra esserci una totale convizione. Questo perchè al momento, guardando ad un aspetto numerico, Guarino è uno dei quattro centrali difensivi di ruolo. Vero che ci possono essere degli adattabili, ma cedere l’ex Primavera significherebbe dover fare delle scelte in ingresso. D’altro canto è anche vero che per Guarino, specie non dovessero esserci necessità legate ad infortuni, questo potrebbe essere un anno perso. Vedremo nei prossimi giorni, quella che sarà la decisione azzurra.