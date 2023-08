Manca sempre meno alla fine di questa sessione di calciomercato. Un mercato che va assolutamente rivisto per tempi. Quella di ieri è stata indubbiamente la giornata delle sorprese, con i certi arrivi (oggi arriveranno le ufficialità) di Berisha e Destro. Su quest’ultimo si è scatenato davvero di tutto, e non per gioia ed euforia. Come scritto ieri, un acquisto che non avremmo mai potuto preventivare, visto il niente che il giocatore ha dato nella passata stagione. Oltre al soggettivo giudizio di scrive, c’ anche da dire che – almeno numericamente – giocando con una punta si era coperti e lo stesso Accardi ci aveva fatto intendere che davanti non avremmo fatto altro. Sarà il campo, come sempre, a raccontarci la verità. Però adesso non c’è da prendersela se intorno a questa operazione lo scetticismo la fa da padrone. Sorpresa anche il nome di Berisha, ma considerando che molto probabilmente dovrà fare da guardaspalle a Perisan fino al rientro di Caprile, va bene.

A questo punto, in queste ultime quattro giornate c’è da aspettarsi di tutto. Come scritto già ieri, la squadra si potrebbe dire completa, grazia ad un lavoro fatto con grande rapidità. Una squadra che somiglia sempre più a quella dello scorso anno, e che con il mancato arrivo di Akpa lo poteva essere ancora di più. Potrebbe non essere da escludere che in mezzo al campo venga ancora fatta una mossa, ma molto dipenderà dalle occasioni che il mercato potrà presentare. Parlando di sorprese, attenzione magari anche a qualche uscita clamorosa. Lo diciamo non perchè qualcosa sia nell’aria, ma perchè davvero non c’è più da escludere niente. Le ultime tre partite ufficiali devono anche aver fatto fare qualche pensiero che in società, forse, non pensavano di fare.

C’è ancora da sistemare Crociata, promesso sposo del Lecco, e da capire cosa si vorrà fare con Mariannucci. Ultime giornate che saranno vissute quasi in apnea per cercare di riportare quanto prima ogni movimento, non escludendo nemmeno che possa non succedere niente, o veramente poco. Vista proprio come si è chiusa la giornata di ieri, con la mole enorme di commenti non positivi (tra PE ed i vari social) su Destro, va però ricordato che il mercato dell’Empoli resta importante. Un mercato sviluppato per dare a Zanetti gli uomini giusti per poter interpretare al meglio il 4-2-3-1, ed un mercato che di fatto ha visto arrivare tutti gli obiettivi dichiarati. Solo Akpa e Folorunsho possono essere considerati due giocatori che si sarebbero voluti ma che hanno preferito altro.