Saba Goglichidze è un altro dei giocatori molto seguiti da diverse squadre in questa sessione di mercato. Il giovane georgiano, che si è messo in mostra nella prima parte del suo primo anno di Serie A per poi avere una flessione come tutti i suoi compagni nel girone di ritorno, è sicuramente in uscita da Empoli.

Oltre ai già citati interessamenti di Udinese, Parma, Sassuolo e Pisa, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche una società estera ha preso contatti con l’Empoli per il difensore. E’ il Betis Siviglia che avrebbe proprio Saba come obiettivo per la sua difesa. Inoltre la società biancoverde sarebbe in contatto con l’Inter per un altro ex azzurro, Kristjan Asllani.

In questa stagione Goglichidze ha totalizzato 33 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro circa.