Il mercato di gennaio si sta avvicinando e iniziano a circolare le prime voci. Una delle situazioni che andrà monitorata è quella della batteria dei portieri azzurri attualmente composta da Berisha, Caprile e Perisan. Proprio Samuele Perisan, in questo momento nel ruolo di terzo, sarebbe al centro di un interesse dalla Serie B, precisamente del Brescia.

La squadra allenata da Maran è alle prese con l’infortunio del proprio portiere Lezzerini che potrebbe restare fermo per un paio di mesi e sarebbe alla ricerca di un sostituto. Ecco l’idea di provarci per il classe ’97, chiuso sia da Berisha che da Caprile e in cerca di maggiore spazio per dimostrare il proprio valore. Alcuni siti vicini alla realtà lombarda confermano il concreto interesse verso l’azzurro.

Da capire le intenzioni dell’Empoli, che dovrà chiarire anche il futuro di Caprile con il Napoli che potrebbe avere tutto l’interesse a far giocare di più il proprio portiere nella seconda parte di stagione, in questo momento vice di Berisha.