L’Empoli, stando a quanto arrivato in redazione, ha manifestato interesse per Junior Sambia, terzino sinistro francese classe 1996 della Salernitana. Francesce, dal gran fisico, Sambia gioca nel club campano dal 2022 ed ha già collezionato 40 presenze. Prima di arrivare in Italia, per lui una lunga militanza nel Montpellier. Un nome a sorpresa per un ruolo che, alla vigilia di questo ultimo giorno di mercato, non sembrava poter essere preso in considerazione.

Da capire se questo non possa aprire alla possibilità di una cessione (Cacace?) dell’ultimo momento. Sambia, come confermatoci dai colleghi salernitani, sarebbe in uscita. Quest’anno non ha mai giocato nelle gare di serie B. Lo scorso anno lo si è visto prevalentemente nel finale di stagione. La giornata ci dirà di più su questo possibile movimento che, crediamo, possa però essere in ottica delle alternative.

DOVESSE SUCCEDERE QUALCOSA DI NUOVO IN QUESTO CASO SPECIFICO, ANDREMO AD AGGIORNARE QUESTO STESSO PEZZO