Era nell’aria da tempo ma si è concretizzato soltanto nelle ultime ore di calciomercato. Stiven Shpendi va in prestito alla Carrarese in serie B dove potrà avere spazio, giocare, crescere e tornare ad Empoli fortificato. In azzurro avrebbe sicuramente rischiato di perdere un altro anno, chiuso dalla concorrenza e con delle oggettivi difficoltà per la categoria. Salutiamo quindi Stiven, augurandogli una bella stagione e dandoci l’appuntamento al prossimo anno. In B si troverà avversario del gemello che gioca nel Cesena.