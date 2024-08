Petar Stojanovic, rientrato dalla Samp, saluta nuovamente e va in prestito alla Salernitana di Giovanni Martusciello. Ad Empoli, sia per il modulo, sia per la concorrenza, rischiava seriamente di essere chiuso, nonostante fosse uno di quelli che più ci avevano convinto durante le sedute di allenamento. Evidentemente di altro pensiero la dirigenza, con magari l’avallo poi delle stesso giocatore.