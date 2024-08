All’ultimo tuffo è stato depositato il contratto di Junior Sambia che arriva in prestito secco all’Empoli. La trattativa si era ben avviata nel corso della giornata, poi in serata un rallentamento per via di alcuni nodi legati allo stipendio del giocatore. Questi sono stati superati e si è potuti andare a chiudere lo scambio con i campani. Sambia, classe 1996, francese, è un terzino che predilige la fascia destra ma può giocare anche a sinistra.

A Salerno non ha mai trovato continuità, arrivato dopo aver fatto bene per diversi anni a Montpellier. Arriva come alternativa, utilizzabile anche come esterno di centrocampo se di bisogno. In Francia ha giocato spesso anche da mezzala. Questo è l’ultimo arrivo per quanto riguarda il mercato estivo 2024, sperando che ci sia stata una giusta visione da parte del direttore sportivo.