In un avvio di campionato che ha del sorprendente, l’Empoli si appresta a vivere una nuova avventura, questa volta in trasferta al Dall’Ara di Bologna. La squadra azzurra, protagonista di un inizio stagione oltre ogni aspettativa, si troverà di fronte a un Bologna ferito e desideroso di riscatto dopo la bruciante sconfitta subita a Napoli. Il match si preannuncia come un banco di prova cruciale per i ragazzi di D’Aversa, chiamati a confermare quanto di buono mostrato finora e a dimostrare che i recenti successi non sono frutto del caso. L’Empoli, reduce dalla storica vittoria contro la Roma, si presenta a questo appuntamento con un bagaglio di fiducia e determinazione che potrebbe rivelarsi decisivo. Tuttavia, la vigilia di questo importante confronto è inevitabilmente condizionata dalle ultime frenetiche ore di calciomercato. La cessione di Walukiewicz ha lasciato un vuoto non facile da colmare nella retroguardia empolese, sebbene l’operazione fosse difficilmente evitabile per ragioni economiche. Il club si è mosso ulteriormente per rinforzare la rosa con gli arrivi di De Sciglio, Sazonov, Anjorin e Pellegri, anche se solo il primo potrebbe aspirare a un ruolo da titolare nell’immediato futuro. Ma a Bologna De Sciglio non ci sarà, non essendo ancora al meglio dal punto di vista fisico. In Emilia mancherà anche Anjorin che, essendo extracomunitario, deve sistemare ancora alcuni documenti. Vedremo se le ultime ore, il mercato chiuderà a mezzanotte (giusto prendersi tutta la giornata) ci racconteranno ulteriori variazioni alla rosa. Haas e Shpendi potrebbero essere in partenza, potrebbe arrivare un centrocampista.

Non ci si aspettano rivoluzioni nell’undici titolare, con Esposito che potrebbe riconquistare una maglia da titolare a discapito di Solbakken e il probabile ritorno di Alberto Grassi dal primo minuto, pronto a guidare i compagni con la fascia di capitano al braccio. La sfida del Dall’Ara rappresenta un’opportunità per l’Empoli di dimostrare la propria maturità. Dopo l’esaltante vittoria sulla Roma, è fondamentale che la squadra mantenga i piedi per terra, consapevole che il cammino è ancora lungo e che ogni partita nasconde insidie. Lo scorso anno, alla quinta giornata, l’Empoli si trovava ancora a quota zero punti: un monito che serve a contestualizzare l’attuale momento positivo e a non farsi trascinare da facili entusiasmi. Ciò che conta, al di là dei risultati, è l’identità che questa squadra sta forgiando partita dopo partita. Un gioco propositivo, idee chiare e una grinta feroce su ogni pallone sono diventati il marchio di fabbrica di questo Empoli, elementi che dovranno essere riproposti anche domani a Bologna. La trasferta emiliana si configura come un’occasione per scrivere un’altra pagina memorabile di questo avvio di stagione che sta assumendo i contorni di un sogno ad occhi aperti. L’Empoli ha l’opportunità di dimostrare che quanto prodotto non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro serio e di una mentalità vincente che si sta radicando nello spogliatoio. Il Bologna, dal canto suo, non starà certo a guardare. La squadra di Italiano, reduce da un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative, cercherà di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e ritrovare quello smalto che l’aveva resa la rivelazione della scorsa stagione. Si prospetta dunque una partita intensa, ricca di spunti tattici e agonistici, dove l’Empoli dovrà dimostrare di saper gestire anche il peso delle aspettative. La sfida del Dall’Ara non è solo un test di maturità, ma anche un’opportunità per consolidare le proprie ambizioni e continuare a sognare in grande. Mentre il mercato chiude i battenti e i riflettori si spostano finalmente solo sul campo, l’Empoli si prepara a vivere novanta minuti che potrebbero delineare ulteriormente il carattere e le aspirazioni di questa squadra. Con la consapevolezza dei propri mezzi e la fame di chi vuole continuare a stupire, gli azzurri si apprestano a scendere in campo con un solo obiettivo: prolungare questo meraviglioso sogno il più a lungo possibile.