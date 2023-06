Vi avevamo già parlato nei giorni scorsi dell’interessamento della società bianconera verso il terzino sinistro Fabiano Parisi ma adesso arrivano altre conferme che i bianconeri sembrano fare sul serio. La Juventus, dopo la deludente stagione, ripartirà da una squadra molto giovane e il nome di Fabiano è in cima alla lista dei giocatori da provare a prendere. Per quel ruolo i bianconeri stanno cercando rinforzi dopo il grave infortunio a De Sciglio e la probabile cessione del giovane Illing. Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, la Juventus negli ultimi giorni avrebbe intensificato molto i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di arrivare a un accordo e nei primi giorni della prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra il Ds bianconero Manna e il Ds azzurro Accardi per entrare nel vivo della situazione.

L’Empoli valuta il giocatore oltre i 10 milioni di euro, la società bianconera potrebbe proporre delle contropartite tecniche per abbassare il costo del cartellino. Tra i bianconeri ci sono due giocatori che piacciono agli azzurri, ovvero i giovani Soulè e Ranocchia.

Su Fabiano da registrare un certo interesse anche da parte del Torino. Ormai è noto che il terzino lascerà Empoli dopo tre stagioni da protagonista, resta da capire quale sarà la squadra che riuscirà a chiudere l’operazione dopo che per molte settimane sembrava la Lazio la squadra con le probabilità più alte di acquisto. Nei prossimi giorni torneremo sicuramente sull’argomento per ulteriori sviluppi.