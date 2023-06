Potrebbe non essere cosi scontato, come invece pareva ai più fino a qualche giorno fa, la possibilità che Guglielmo Vicario venga ceduto all’Inter. Negli ultimi giorni infatti la strada si sarebbe complicata viste le dichiarazioni emerse dal Chelsea e dalla stessa Inter che andrebbero a blindare i loro attuali portieri. Il “giochino”, infatti, sembrava proprio aver trovato il giusto meccanismo in relazione al possibile passaggio di Onana al Chelsea per un cifra davvero importante; cosa che avrebbe liberato la porta nerazzurra con capitali da spendere.

Invece da Londra fanno sapere che c’è piena fiducia in Kepa, con quindi la non necessità di intervenire, mentre da Milano rilanciano con un progetto Onana che dovrebbe andare avanti. Va da se che se lo scenario fosse questo, la pista diventa impraticabile. In Italia potrebbe sempre riaprirsi la porta della Juve, anche se al momento resta difficile capire il come. Per Vicario ci sono poi altri club che si inserirebbero volentieri, vedi la Fiorentina, ma considerando che resta difficile pensare ad un esborso di 20 mln minimi, ci vorrebbero delle contropartite di ottimo livello.

La soluzione estera, che non sarebbe la prima scelta per lo stesso Guglielmo, potrebbe però tornare di moda a breve. Vedremo l’evoluzione di quello che alla fine sarà l’affare in uscita più importante di sempre.