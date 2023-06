Il termine ultimo per poter esercitare i diritti di riscatto era ieri, 16 giugno. Come anticipato correttamente da PE, l’Empoli ha avanzato il proprio diritto unicamente per un calciatore: Sebastian Walukievicz dal Cagliari. Per precisione ricordiamo che al Cagliari è andata una cifra leggermente inferiore al milione di euro con però il 50% dei ricavi sulla futura rivendita a favore dei sardi. Per il resto, ricordando che durante la stagione si sono innescati gli obblighi di riscatto per Caputo e Luperto, non è stato fatto niente.

Ci sono quindi quattro elementi che ad oggi sono ufficialmente di rientro ai club di appartenenza. Nessun riscatto quindi per Marin che era valutato poco più di 7 dal Cagliari, per Pjaca valutato 5 dalla Juve, Per Grassi valutato sui 3 dal Parma, per Vignato valutato 1,5 dal Bologna. Senza ripeterci ulteriormente, va evidenziato che non è da escludere che nel corso del mercato si possa anche riallacciare il rapporto con uno di questi elementi (situazioni viste di recente per Vicario e Luperto) con il nome di Grassi ad essere onestamente l’unico papabile.

Al momento non resta che salutare questi calciatori, sarà poi il tempo a dirci se per qualcuno sarà solo un breve arrivederci o saranno tutti addii. Ricordiamo che in entrata, per le medesime ragioni, rientrano: Belardinelli (Sudtirol), Crociata (Cittadella), Donati (Ascoli), Merola (Pescara), Ekong (Perugia), Chiorra (Mantova), Rizza (Piacenza), Pezzola (SD Tavarnelle), Fantacci (Arzignano), Biagini (SD Tavarnelle).