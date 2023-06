Potrebbe esserci una nuova avventura in serie A per Martin Satriano. L’uruguagio classe 2001 rientra all’Inter dal prestito secco che si è consumato con la fine della stagione, una stagione non propriamente soddisfacente in termini di rendimento in azzurro. Infatti l’Empoli non è interessata in nessun modo a poter riallacciare un discorso con l’Inter (ammesso ce ne siano i margini) per provare a far proseguire in Toscana la crescita dell’attaccante.

Spunta però all’orizzonte il Cagliari che potrebbe dare questa opportunità. Infatti, stando a quanto riporta “radio mercato”, Satriano potrebbe rientrare nell’accordo che permetterebbe all’Inter di risparmiare qualcosa per rendere definitivo Bellanova. Il cartellino di Satriano potrebbe quindi passare per intero ai rossoblù, oltre al conguaglio cash per Bellanova. Da Milano ci fanno sapere che si sta lavorando alla cosa e che comunque l’Inter vorrebbe tenere in Italia Satriano.