Il Presidente del Frosinone ha parlato ieri in una lunga conferenza stampa che ha fatto da collante tra la fine della passata stagione e l’inizio della prossima che vedrà i ciociari nuovamente in serie A. Tra le tante domande che sono arrivate dai giornalisti presenti, è stato chiesto come poter fare per cercare di avere continuità a certi livelli, e questa è stata la risposta:

” Ci piacerebbe poterci conformare a certi livelli e farlo anche in modo stabile, ci sono degli esempi che ci possono indicare la strada ma quello più lampante è quello dell’Empoli e se ci deve essere un modello di riferimento per noi è proprio quello. Parliamo di una città che ha più o meno i numeri di Frosinone, un club che ha dei bravissimi leader, un settore giovanile di prim’ordine e che punta tutto sulla capacità e sulle competenze dei dirigenti. Noi possiamo ambiare ad avere un ruolo di questo genere anche se siamo ancora indietro su certi progetti che riguardano le infrastrutture, ma il punto di riferimento è quello indicato.”

C’è poi un passaggio interessante, che non riguarda direttamente il nostro club ma che ci piace riportare perchè crediamo possa essere indicativo e costruttivo anche per la nostra realtà:

” Noi ambiamo indubbiamente alla salvezza ma questa deve essere collocata nell’ambito di un progetto più ampio e sostenibile finanziariamente. Retrocedere non deve essere un dramma per noi, soprattutto se questo non si verifica dal punto di vista finanziario. Ci sono tanti esempi di squadre che hanno fatto il doppio salto all’indietro e che oggi hanno anche difficoltà nell’iscriversi, ecco la nostra priorità deve essere la salvaguardia di tutto ciò ed è qui, prima ancora che di un risultato sportivo in una categoria enorme come la serie A, a doverci interessare. Se però si riesce a fare tutto ciò, ecco che anche la salvezza in serie A diventa figlia di un qualcosa di più importante e non casuale.”