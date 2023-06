Secondo i colleghi di Calciospezia.it, uno degli obiettivi dell’Empoli potrebbe diventare Daniele Verde, attuale numero 10 dei liguri che però vorrebbe rimanere nella massima serie. Si tratta di un profilo abbastanza esperto, già accostato qualche anno fa all’Empoli quando militava nella Roma. Per lui è stata una stagione non felicissima, non solo per la retrocessione della sua squadra ma anche a causa della pubalgia che lo ha frenato.

Verde è un mancino naturale, un giocatore che può ricoprire più ruoli d’attacco. Al momento non sappiamo le intenzioni della società, visto che ci sarà un reparto quasi da rifondare. Forse molto dipenderà dalla posizione di Baldanzi, che il presidente Corsi vorrebbe confermare e che partirebbe solo di fronte a un’offerta monstre.